В Тюмени подсчитали ежемесячные зарплаты за 2022 год начальников строительных учреждений и компаний

В документе указан ежемесячный оклад без учета премий и других надбавок. Фото: Татьяна Коркина

В Главном управлении строительства Тюменской области представили распоряжение о среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей и главных бухгалтеров госучреждений за 2022 год. Сотрудники ведомств занимаются проектированием и строительством дорог и жилья.

Согласно опубликованному на портале правительства Тюменской области документу, руководитель ГКУ ТО «Управление капитального строительства» Фанур Гимаев в месяц зарабатывает почти 244 тысячи рублей, это почти 3 миллиона рублей в год. Казенное учреждение занимается проектированием, строительством, а также реконструкцией зданий разного назначения.

Его коллега – директор ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог» Андрей Ковалев – в 2022 году ежемесячно получал почти 229 тысяч рублей. Таким образом, он заработал за год около 2,7 миллиона рублей. Специалисты этого учреждения занимаются строительством, реконструкцией и проектированием дорог в Тюменской области.

Директор ГАУ ТО «Центр государственной жилищной поддержки» Илья Панчтовский получал ежемесячно в предыдущем году по 177 тысяч рублей или чуть больше 2 миллионов рублей в год. Напомним, учреждение в регионе создано для регулирования и улучшения жилищных условий граждан с использованием бюджетных средств.

Руководитель ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций», которое регулирует пассажирские перевозки и объекты транспортной инфраструктуры, Артем Антипин, а также начальник ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации» Александр Фролов в 2022 году каждый месяц получали по 239 и 263 тысячи рублей, соответственно. Оба директора заработали в предыдущем году по 2 и 3 миллиона рублей.

Напомним, в документе указан ежемесячный оклад без учета премий и других надбавок.