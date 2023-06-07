В Тюмени умер известный тренер и создатель военно-патриотического клуба «БАРС» Олег Денисов

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени умер создатель военно-патриотического клуба «БАРС» Олег Денисов. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. В воспоминаниях коллег и ребят, Олег Денисов останется отличным тренером, другом и настоящим патриотом своей страны. Причины смерти тюменца не озвучиваются.

— Всегда с болью в душе принимаешь известие о смерти человека. Оборвалась жизнь Олега Николаевича Денисова, создателя военно-патриотического клуба «БАРС». За тридцать лет работы для многих молодых ребят он стал тренером и другом, вырастил настоящих патриотов страны, сильных духом и неравнодушных людей, сыграл большую роль в судьбе своих многочисленных воспитанников, среди которых был и я, — написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Олег Денисов остался искренним человеком с открытой душой, а также наставником для молодого поколения. До конца своих дней он любил свою Родину и остался верен своему делу, отметил глава региона. Сын Олега Николаевича до сих пор занимается подготовкой военнослужащих, участвующих в СВО, напомнил Александр Моор.