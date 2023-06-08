Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 2:02

В Тюмени 8 июня планово отключат светофоры на четырех перекрестках

На оживленных перекрестках в Тюмени перестанут работать светофоры
Серафима Краснова
На оживленных перекрестках в Тюмени перестанут работать светофоры.

На оживленных перекрестках в Тюмени перестанут работать светофоры.

Фото: Татьяна Коркина

Четыре светофора на загруженных перекрестках планово отключат 8 июня 2023 года до 8 часов вечера. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Водителей попросили быть внимательнее.

Сегодня с 08:00 до 20:00 не будут работать дорожные объекты на пересечении улиц Севастопольской и Энергетиков. Кроме того, с 9 утра до 5 вечера отключат светофоры еще на трех перекрестках: Полевая – Луначарского, Полевая – Флотская, Луначарского в районе Строительного института ТИУ.

В пресс-службе мэрии подчеркивают, что отключение носит плановый характер в связи с работами на сетях электроснабжения.

Тюменских водителей просят быть внимательными при проезде этих участков.