Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 8 июня 2023 года

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области спасатели продолжают бороться с пожарами. До 24 июня 2023 года в регионе действует противопожарный режим, в рамках которого жителям нельзя ходить в лес, посещать природные водоемы после 8 вечера и сжигать сухостой, а также мусор. Пожароопасная обстановка в Тюменской области остается напряженной.

Так, за прошедшие сутки в регионе покончено с 10 природными пожарами, по-прежнему действуют четыре возгорания в трех районах Тюменской области. Очаги пожаров сосредоточены в Вагайском, Тобольском и Тюменском районах. Кроме того, по данным властей на 7 июня, в регионе действуют шесть ландшафтных пожаров, половина из них локализованы.

К тушению огня за минувшие сутки были привлечены 275 спасателей, на помощь которым выдано 56 единиц спецтехники. Со стихией помогает бороться авиация: три вертолета Ми-8 участвует в ликвидации возгораний.

Напомним, 6 июня вечером в Тюмени горели склады прессованного картона на площади 800 квадратных метров. Пожар начался в ангарах местного предприятия на улице Тимофея Чаркова, 7. В результате возгорания, полностью уничтожен один склад и несколько «Газелей». Предприниматель, чья база вторсырья пострадала, оценивает ущерб в 30 миллионов рублей. Дознаватель устанавливает причину пожара в ангаре.

Добавим, на территории РФ возгорания были зарегистрированы в 17-ти регионах, действовало 105 лесных пожаров на площади почти 13 га. Огонь в Тюменской области охватил участок земли площадью 103 га.

В связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе, Тюменскую область вчера покинули 50 сотрудников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», которые помогали бороться со стихией нашим спасателям. В областной столице архангелогородцы прожили почти месяц, она прибыли на помощь тюменцам в первых числах мая.

В регионе продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов. Специалисты МЧС и Авиалесоохраны выявляют нарушителей противопожарного режима.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.