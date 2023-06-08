В Тюменскую область 8 июня придет долгожданное похолодание

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Аномальная жара в Тюменской области начнет спадать в четверг, 8 июня. По данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе ожидается от +19 до +24 градусов. По северо-западу области температура опустится еще ниже – до +15 градусов. А вот на юго-востоке Тюменской области 8 июня будет довольно тепло – 25 градусов выше ноля.

Также в четверг, как и накануне, в среду, 7 июня, в регионе местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер 8 июня подует со скоростью 20 метров в секунду.

Согласно данным синоптиков, в конце недели в Тюмени и области температура воздуха будет продолжать снижаться. Так, в пятницу и субботу, 9 и 10 июня, по северу области ожидается +14…+16 градусов, в Тюмени будет до +20 градусов.

Ранее мы писали о том, что в минувшую субботу, 3 июня, в Тюмени был побит температурный рекорд.