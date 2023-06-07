В Тюмени с 9 по 14 июня перекроют улицу Республики

Общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми остановками. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на пять дней перекроют улицу Республики. С 9 по 14 июня, на период производственных работ, в центре города, на перекрестке улиц Республики и Холодильной, общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми остановочными пунктами по маршрутам объезда.

– С 9 по 14 июня, на период производства работ, на улице Республики, в районе пересечения с улицей Холодильной, общественный транспорт города Тюмени будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Расписание для пассажиров автобусов доступно в разделе «Расписание» на официальном сайте «Тюменский транспорт» и по бесплатному номеру телефона справочной службы.

Напомним, что в Тюмени 12 июня на 8 участках дорог перекроют движение для всех видов транспорта.