В Сочи спасли группу туристов из Тюменской области из-за резко разлившейся реки Кудепсты

Все спасенные приехали в Сочи из Тюменской области на отдых. Фото: Татьяна Коркина

Группа тюменцев отправилась в поход в Сочи, но не смогла вернуться домой из-за поднявшегося уровня воды в реке Кудепсте. В дежурную часть МЧС сообщение о попавших в беду туристах поступило накануне днем. Спасатели незамедлительно выехали на место и приступили к эвакуации жителей Тюмени.

Ребята отдыхали на берегу реки вблизи базы отдыха «Домик лесника», когда уровень воды стремительно начал подниматься, рассказал один из туристов после спасения.

– Уровень воды в Кудепсте поднялся очень быстро, смыв мангал и всё, что находилось в прибрежной зоне. Одному человеку удалось перейти на другой берег, остальные пять – трое взрослых и двое детей – ждали помощи МЧС, – сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Фото: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Обнаружив туристов, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России натянули через реку навесную переправу и в спасательной косынке эвакуировали взрослых и детей на другой берег. Из-за изгиба русла реки переправляли их через Кудепсту дважды.

К концу дня сотрудники МЧС вывели отдыхающих из горно-лесной местности к дороге, медицинская помощь никому из тюменцев не потребовалась. Все спасенные приехали в Сочи из Тюменской области на отдых, уточнили в ведомстве.