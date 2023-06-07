У Тюменской судоходной компании появился свой голосовой робот

Фото: Дмитрий Изосимов.

Теперь у Тюменской судоходной компании есть свой голосовой робот, информирующий гостей и жителей областной столицы о речных прогулках на теплоходах. Уже в первые недели использования речевой помощник снизил нагрузку на операторов «первой линии» на 95%.

Разработали робот специалисты «МТС» на платформе VoiceBo от АО «МТТ», входящего в экосистему сотового оператора. Он взял на себя ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: расписание речных прогулок, стоимость билетов и местонахождение компании. Это позволило не только снизить нагрузку на сотрудников, но и ускорить процесс обработки звонков и улучшить качество обслуживания. Оставшиеся 5% звонков с наиболее важными вопросами переводятся на оператора для более детальной обработки.

- Каждый год термальная столица России принимает несколько миллионов туристов, а одним из любимых видов отдыха летом становятся речные прогулки на теплоходе. Благодаря нашим цифровым технологиям горожане и гости города могут в течение нескольких минут спланировать экскурсию по Туре и рассмотреть достопримечательности Тюмени с необычного ракурса. Внедрение голосового робота в туризме еще раз подтверждает, насколько он имеет огромный потенциал для использования в различных областях - от досуговой сферы до медицины, образования, ЖКХ. В целом, такие решения оптимизирует расходы на клиентскую коммуникацию, а людям помогают экономить время, сохранить спокойствие и получить ответы на волнующие вопросы, - рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Отметим, что Тюменская судоходная компания является ведущей в сфере аренды теплоходов для мероприятий и речных прогулок в регионе. Летом в компанию поступает более 5 тысяч звонков в месяц, которые раньше обрабатывали операторы входящей линии, затрачивая на это по 12 часов в день, включая выходные дни.