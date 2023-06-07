В Тюмени 12 июня на 8 участках дорог перекроют движение для всех видов транспорта

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени на 8 участках дорог перекроют движение для всех видов транспорта. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. В день проведения ежегодного тюменского велофестиваля и Дня России, 12 июня, автомобилисты и общественный транспорт не смогут проехать по следующим улицам:

- с 8.00 до 16.00 специалисты перекроют участки дорог от улицы 8 Марта до Республики, на Водопроводной (от Советской до Республики), Володарского (от 8 Марта до Водопроводной), Хохрякова (от Первомайской до 8 Марта);

- с 10:00 до 16:00 дорожники перекроют улицы Республики (от Профсоюзной до Челюскинцев), Челюскинцев (от Володарского до Урицкого), Ленина (от Кирова до Орджоникидзе) и Орджоникидзе (от Герцена до Володарского).

Напомним, что на вышеуказанных улицах с 20:00 не будут работать парковки вдоль проезжей части.