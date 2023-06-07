Стажеры ямальского парламента представили проекты по улучшению жизни на Севере

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Участники проекта «Время первых» презентовали депутатам ямальского парламента свои идеи – 12 проектов по шести социально важным направлениям.

Трудились над ними подростки не один месяц. Часть ребят объединилась в команды, кто-то предпочел работать индивидуально, но итог получился интересным во всех случаях.

– Для стажеров предзащита – генеральная репетиция перед большим финишем, а это значит, что ребята уже на полпути к намеченной цели. Перед участниками стоит непростая задача – рассказать о своих идеях по улучшению жизни северян, обосновать их актуальность и востребованность, – прокомментировала заместитель председателя Заксобрания Ямала Наталия Фиголь.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Так, Юлия Марыныч из Пангод хочет, чтобы как можно больше животных, обитающих в приютах, нашли свои семьи. Для этого она предлагает выдавать новым владельцам коробки «Питомцу Ямала», в которых будут собраны игрушки, лакомства, подстилки и другие необходимые атрибуты. Также Юлия планирует разработать памятки о правилах содержания животных на Ямале, вакцинации и первых днях питомца в доме.

А Максим Амаланий из Лабытнаног и Полина Климова из Надымского района хотят развить на Ямале промышленный туризм, их проект называется «Капсула времени». Ребята считают, что у тюменской сверхглубокой скважины СГ-6, находящейся неподалеку от Нового Уренгоя, есть большой потенциал. Сейчас промышленный объект заморожен, но оборудование и рабочие места почти полностью сохранились. Юные северяне уверены, что, если территорию облагородить и сделать безопасной, СГ-6 может стать уникальным туристическим местом.

– Сама идея очень масштабная и вызвала живой интерес у всех присутствующих, но проект требует глубокой проработки вопросов финансирования и безопасности, – отметил депутат Эдуард Яунгад.

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Завершил встречу председатель ямальского отделения РДДМ «Движение первых» Максим Древинский. Он отметил, что на доработку идей у ребят еще два месяца, а помогут им в этом опытные эксперты.