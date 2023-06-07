Энергетики направили 18 млн рублей на ремонт ЛЭП в Тюменском районе

Фото: Антон Ситдиков.

«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения 16 тысяч жителей 8 населенных пунктов Тюменского района. Для этого энергетики выполнили ремонт 5 воздушных линий электропередачи. Стоимость работ составила более 18,5 млн рублей.

Особое внимание при проведении работ было уделено воздушным линиям «Судостроитель-1» и «Судостроитель-2», которые пересекают трассу P-404. Это единственная федеральная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с ХМАО-Югрой. Для обеспечения безопасности дорожного движения в местах пересечений установлены 4 новые опоры высотой 11 метров.

Всего на 5 линиях энергетики произвели замену 110 дефектных опор. На участках распределительной сети общей протяженностью более 18 километров самонесущий изолированный провод (СИП) пришел на смену старому неизолированному. Применение СИП позволяет свести к минимуму риски технологических нарушений и снизить потери электроэнергии.

Всего в 2023 году в «столичном» районе Тюменской области энергетики проведут ремонт более 80 км линий электропередачи.