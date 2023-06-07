Владелец сгоревшей базы вторсырья на Тимофея Чаркова в Тюмени оценил ущерб в 30 млн рублей

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Названа предварительная причина пожара в ангаре на улице Тимофея Чаркова и сумма нанесенного стихией убытка. Тюменский предприниматель, чьи базы вторсырья сгорели накануне вечером, оценил ущерб в 30 миллионов рублей. Так, пожар уничтожил прессовочный станок, стоимость которого составляет почти 9 миллионов рублей, рассказал бизнесмен в эфире регионального телеканала «Тюменское время».

Также в пожаре сгорело несколько «Газелей». По данным МЧС России, площадь возгорания на момент ликвидации достигла 800 квадратных метров. По мнению предпринимателя, возможной причиной происшествия могла стать неисправная проводка.

Напомним, дым от пожара вчера вечером заметили жители Зареки и многоэтажек в центре города. Огонь распространился за несколько минут, в ангаре находились прессованный картон и макулатура.

В тушении огня было задействовано 34 сотрудника МЧС и 12 единицы спецтехники. В пожаре полностью выгорело одно из зданий складов.

В беседе с журналистом «КП»-Тюмень» юрист Ольга Степанова рассказала, какая компенсация полагается предпринимателю.

– Для определения ответственных за пожар лиц необходимо выяснить, в чьих границах балансовой принадлежности произошел очаг возгорания. Согласно положению Федерального закона от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», граждане имеют право на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством, несут собственники имущества. Если компания страхует свое имущество, она может получить страховку, которая, в свою очередь, будет считаться доходом. И расход, и доход учитываются в налогооблагаемой базе по прибыли, – уточнила правозащитник.

По мнению юриста, если дознаватель выявит нарушения в подаче электроэнергии со стороны энергетической компании, именно она будет выплачивать компенсацию, в зависимости от нанесенного пожаром ущерба.