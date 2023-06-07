В Тюмени рождается все больше внебрачных детей

Молодыми супругами в мае стали 303 пары. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени на свет появилось 1058 малышей в последний месяц весны, это на 36 новорожденных больше, чем в предыдущем мае. За 5 месяцев текущего года в городе родилось 5102 ребенка, а за аналогичный период 2022 года – 5089 малышей, сообщили в пресс-службе комитета ЗАГС администрации города.

– Молодыми супругами в мае стали 303 пары. Согласно статистике, в прошлом году тюменцы охотнее вступали в семейный союз: молодожены получили 344 свидетельства о регистрации брака, – рассказали в пресс-службе мэрии.

С начала 2023 года решили связать себя узами брака 1740 тюменских пар, это на 16 меньше, чем в предыдущем году.