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НовостиОбщество7 июня 2023 5:02

В Тюмени 7 июня 2023 года отключат светофоры на улицах Дружбы и Профсоюзной

Дорожные объекты не будут работать с 08:00 до 17:00
Серафима Краснова
Дорожные объекты не будут работать с 08:00 до 17:00.

Дорожные объекты не будут работать с 08:00 до 17:00.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 7 июня, отключат несколько светофоров на двух улицах: Дружбы и Профсоюзной. В городе пройдут плановые отключения электроэнергии.

Дорожные объекты, расположенные на перекрестках от Ватутина до Дружбы, включая улицу Профсоюзную, не будут работать с 08:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс».

Добавим, что в Тюмени автомобилистов просят учитывать приведенную информацию при составлении маршрута и следовать дорожным указателям.