С 24 мая по 1 июня в социальной сети «ВКонтакте» прошел флешмоб ко Дню защиты детей «Наш секрет»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Участникам было необходимо разместить фотографию семьи и поделиться своим секретом о том, что делает их детей счастливыми.

— Выбирайте счастье для себя - такой получился главный девиз у участников проекта, ведь только счастливые родители смогут научить детей ловить свои моменты счастья, — отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее".

На основе оценок, выставленных независимо каждым членом жюри, были определены пять победителей конкурса "Наш секрет". Вот их ответы на вопрос "Что, на ваш взгляд, делает детей счастливыми?":

Нужно показать детям картинку счастливого будущего, картинку красивой жизни. Чтобы жить, мечтать, ставить цели и стремиться к их достижению. (Светлана Калинчева)

Когда ты любишь их маму и ваша любовь взаимна, когда дети видят ваши отношения, для них это картинка будущего. Ведь если в семье любовь, то и у детей в будущем будет всё хорошо, а если хорошо, то это делает любого человека счастливее. (Степан Осокин)

Важно быть для наших детей немножечко волшебниками, когда знаешь о чём давно мечтают твои дети и ты можешь осуществить! (Марина Десяткова)

Уверенность в собственных силах и чувство безопасности. (Ирина Налеухина)

Каждый ребёнок в своё время доберётся до своей вершины и не до одной.

Преодолеть страх, сомнения, поверить в свои силы и покорить-это девиз! А поддержка семьи в любом возрасте - успех и счастье! (Анна Турубарова)

В ближайшее время каждому из победителей будет вручен денежный приз - 4000 рублей.

По итогам флешмоба, лучшие фотографии и советы родителей были собраны в видеоролик https://vk.com/video-211379054_456239023