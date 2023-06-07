Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с федеральными инспекторами из-за массовой гибели людей на водоемах

Фото: официальный сайт полпреда президента по УрФО.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами Урала. Основными темами обсуждения стала безопасность на водоемах, ситуация с пожарами в регионах и своевременный вывоз мусора в муниципалитетах.

Из-за аномальной жары в некоторых регионах УрФО участились случаи гибели людей на водоемах. С начала года на Урале погибли 73 человека, в том числе 13 детей. В предыдущем году эта цифра была почти в два раза ниже. Якушев отметил, что тенденция может усилиться. Лето в 2023 году, согласно прогнозам, обещает быть жарким, поэтому дети и взрослые станут часто проводить время на водоемах.

– Предотвратить трагедии поможет только комплексный подход. Прежде всего это организация безопасных условий для отдыха у воды, пресечение попыток купания в необорудованных, опасных местах и постоянная профилактическая работа. Отдельно обращаюсь к родителям, опекунам и педагогам с настоятельной просьбой усилить контроль за досугом детей во время каникул. Регулярно объяснять и повторять с ними правила поведения на воде, рассказывать, что будет, если их игнорировать. Тема требует самого пристального внимания в течение всего летнего сезона, – заявил полпред.

Для профилактики происшествий аппарат полпреда вместе с АНО «Диалог Регионы», при содействии МЧС и центров профилактики в регионах, запустили просветительский проект «Простые правила», который знакомит с правилами оказания первой помощи, в том числе при трагедиях на воде.