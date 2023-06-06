В Тюмени горят склады прессованного картона на площади 800 кв. метров

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В МЧС официально прокомментировали пожар на улице Тимофея Чаркова,7. Сегодня в девятом часу вечера в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в строении арочного типа. По предварительным данным ведомства, происходит горение прессованного картона. В пожаре никто не пострадал, заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

— На месте работают 12 единиц основной и специальной техники, 34 человека личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, — уточняют спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян.

Напомним, дым от пожара в промышленных ангарах заметили жители Зареки и центра города со стороны жилых домов на Холодильной.