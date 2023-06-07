В Тюменской области 7 июня 2023 года обещают град и похолодание

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В среду, 7 июня 2023 года, МЧС России по Тюменской области предупредило жителей о скором ухудшении погодных условий. Заявляется, что сегодня местами в регионе ожидаются град и дожди. К концу недели в Тюменской области похолодает до +15 градусов.

Днем 7 июня местами в Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, ветер с порывами до 21 метра в секунду, гроза и, возможно, град. В среду похолодает до +22 градусов, аномальная жара, наконец-то, спадет, заявили синоптики Гидрометцентра. Ночью столбики термометров опустятся до отметки +12 градусов.

Отметим, согласно предварительным данным метеорологов, 14 июня в Тюменской области ожидается потепление до +33 градусов, местами осадки. Таким образом, аномальная жара вернется в регион через неделю.