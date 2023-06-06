Жительница Тюмени пыталась передать гашиш в сушеной вобле на территорию колонии № 2

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Жительница Тюмени пыталась передать запрещенные предметы в колонию № 2 УФСИН России. При досмотре посылки от 33-летней женщины на имя заключенного, отбывающего наказание в исправительном учреждении, обнаружены несколько штук сушеной воблы, в жабрах которой были спрятаны свертки с веществом темно-коричневого цвета.

– На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД России по городу Тюмени. Согласно заключению экспертизы, в изъятых свертках находилось наркотическое вещество – гашиш общей массой 47,33 грамма, – заявили в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Креативность тюменцев в области преступлений часто заставляет удивляться. Так, в регионе полицейские задержали 70-летнюю пенсионерку, перевозившую наркотики в карасях. В рыбе оперативники обнаружили 41 сверток со спайсом.