В третьем сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» примет участие актер из Тюмени Рустам Ахмадеев

Фото: телеканал ТНТ.

13 июня в 21.00 на ТНТ состоится телепремьера продолжения сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» – главного современного киновысказывания о жизни, дружбе и любви в российские девяностые. Герои истории прошли большой путь: первый сезон брал за точку отсчета 1993 год, когда «братство крыши» – Санька, Женька, Вовка и Илюша были еще детьми, но впоследствии им пришлось столкнуться и с социальными потрясениями эпохи, и с личными драмами, без которых не обходится взросление. Третий сезон выходит под слоганом «Последнее лето детства»: подростки уже закончили школу и входят во взрослую жизнь, но им предстоит еще пара теплых месяцев, в которые придется сделать важные жизненные выборы.

В долгожданном продолжении сериала зрители встречают любимых героев на школьном выпускном, который в секунду погружает в эпоху девяностых – дощатый актовый зал, хиты эпохи, нелепые костюмы и ленточки «Выпуск–1996». Идиллия нарушается, когда на территорию школы врываются бандиты.

Мир Саньки переживает еще одно потрясение, когда в город возвращается его большая любовь Женя (Валентина Ляпина), и не одна, а с женихом. Так на фоне криминальных войн разворачивается любовный многоугольник, каждому участнику которого предстоит окончательно повзрослеть.

Фото: телеканал ТНТ.

Рустам Ахмадеев, актёр:

– Мне кажется, «Мир! Дружба! Жвачка!» настолько цепляет зрителя благодаря максимальной искренности чувств. Сами истории, сюжетные линии – всё это основано на собирательном настоящем опыте наших авторов, которым они делились. Все переживания, про которые они написали, очень близки нам, актерам, да и зрителям тоже. А третий сезон самый сложный, самый жестокий, самый трогательный. Он про надежду, которая всем нам так нужна.

Смотрите 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 13 июня в 21.00 на ТНТ.