С 1 июня 2023 года в водоемах Тюменской области утонули 5 человек

С начала месяца в городе скончались в водоемах города трое детей. Фото: Татьяна Коркина

Жара и зной заставляют тюменцев искать прохладу у водоемов. Однако не всегда такие вылазки заканчиваются без происшествий. С 1 по 6 июня на водоемах Тюмени произошло шесть трагедий, где пять человек погибли, пишет «АиФ-Тюмень», ссылаясь на ГУ МЧС России по Тюменской области.

С начала месяца в городе скончались в водоемах трое детей. Всего в 2023 году на воде в Тюменской области погибли 15 человек. Обычно, уточняют спасатели, трагедии на водоемах случаются из-за халатности взрослых, которые отпускают детей к воде без присмотра.

Напомним, что 29-летнего мужчину ищут водолазы в водоеме у деревни Плеханова. Парень выпал из лодки и не смог забраться обратно. За выходные на водоемах произошло несколько несчастных случаев: мальчик погиб в Ялуторовском районе, подросток утонул в Тобольске, 13-летняя девочка упала в воду и не смогла выбраться в селе Борки.

Накануне вечером водолазы в Тюмени у микрорайона Лесной со дна безымянного водоема подняли тело 21-летнего парня.