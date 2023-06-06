Жителей Тюмени синоптики предупреждают о сильном дожде, шторме и граде 7 и 8 июня

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Во вторник, 6 июня, тюменцев предупредили о надвигающемся на регион шторме и дожде.

– 7 июня 2023 года переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, в западных районах сильные дожди, грозы, ветер северо-восточный, 6 – 11 м/с, в отдельных районах порывы 16 – 21 м/с, температура +12…+17 градусов, местами до +22. Днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, что по 12-балльной Шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, ветер скоростью от 20,8 – 24,4 м/с классифицируется как шторм. Ветер указанной скорости может разрушать крыши зданий и ломать ветви деревьев.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями и инцидентами на системах электроснабжения на территории области, с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи.

При этом, по данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, после 15-16 июня в Тюменской области немного потеплеет. Ожидается, что днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.