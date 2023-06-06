Тюменцы победили в Летних спортивных играх «Роснефти»

Фото: Андрей Рядькин.

Компания «РН-Уватнефтегаз» одержала победу в XVIII Летних спортивных играх НК «Роснефть», которые проходили с 1 по 5 июня в г.Тюмени.

На крупнейших спортивных площадках областной столицы за медали боролись около 350 спортсменов из девяти команд, представляющих дочерние предприятия нефтяной компании из Ямала, Югры, Красноярска, Екатеринбурга, Томска и Тюменской области.

Праздник спорта

Фото: Андрей Рядькин.

Нефтяники разыграли 20 комплектов наград в 11 видах спорта: волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, баскетболе, силовом двоеборье (рывок гири, толкание ядра), бильярде, шахматах, легкой атлетике и перетягивании каната. В этом году в турнирную таблицу добавили и новую состязательную дисциплину – пулевую стрельбу: два представителя команды, мужчина и женщина, соревновались в стрельбе из пневматических винтовок по правилам ГТО. Эти результаты также вошли в общекомандный зачет.

Торжественное открытие грандиозного спортивного праздника началась с парада команд.

– Компания ведет масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни не только среди сотрудников, но и жителей региона, – подчеркнул заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер.

Фото: Андрей Рядькин.

Он добавил, что спортсмены своим личным примером подтверждают, что здоровье человека – не только его личная ценность, но национальное достояние.

Приятным сюрпризом для участников стали приветствия тюменских олимпийских чемпионов – боксера Евгения Макаренко и чемпионки по бодибилдингу Натальи Проскуряковой. Они пожелали участникам бескомпромиссной борьбы, а болельщикам яркого спортивного зрелища.

Спортивный режим

Фото: Андрей Рядькин.

Напряженная борьба развернулась на дорожках стадиона «Геолог». Самыми быстрыми в эстафете 4х100 м стали легкоатлетки команды хозяев соревнований, а их коллеги – первыми в мужской эстафете 4х400 м.

Одна из участниц четверки легкоатлеток тюменка Олеся Повышева в спорте со школьной семьи. Сначала играла в баскетбол, затем в университете занялась легкой атлетикой.

– Участвуем в соревнованиях уже лет десять подряд, но именно в этом году наша команда добилась рекордных результатов: преодолели дистанцию в 400 метров за 50, 9 секунды, – поделилась спортсменка. Она добавила, что на первой стометровке важен быстрый старт. Те, кто обладает отличной координацией, обычно бегут вторую и третью стометровку. А «замыкающий» эстафету должен обязательно «вырвать» победу у соперников.

Девушка уверена: спорт обладает прекрасным «разгрузочным эффектом», «выключает» мозг и тело из рабочего режима.

А победитель легкоатлетической эстафеты среди мужчин тюменец Фарид Шафиков считает, что спорт закаляет характер, вырабатывает волю к победе не только в условиях турнира, но и в обычной жизни, в том числе на работе.

Фото: Андрей Рядькин.

– В юности тренировался до 10 раз в неделю, и сейчас стараюсь поддерживать спортивный уровень 3-4 раза в неделю. Работаю вахтовым методом. На месторождениях нам созданы все условия для занятий физкультурой и спортом, – говорит спортсмен.

Командная игра: и в спорте, и на работе

В личных встречах и командном зачете не было равных шахматистам (Людмила Данилова и Гафият Фатхутдинов) и теннисистам (Анастасия Нагаева и Дмитрий Терентьев) нефтедобывающего предприятия.

– Всегда стремлюсь показать наилучший результат, особенно когда играю дома, ведь здесь, как известно, и стены помогают, – считает Гафият Фатхутдинов, который увлекается «гимнастикой ума» с раннего детства. – Соперники у меня были достойные, поэтому победа далась очень непросто. Мои основные спортивные принципы – это терпение и спокойствие.

В силовом двоеборье золото также завоевала команда хозяев соревнований. Ее работник Евгений Козлятин стал победителем в толкании ядра и гиревом спорте (свыше 90 кг), а его коллега Константин Бакум был первым в гиревом спорте в весовой категории до 90 кг.

Константин сделал 248 рывков гирей весом 24 килограмма за 10 минут. Мужчина занимается гиревым спортом вот уже 21 год.

– В то время единственная бесплатная спортивная секция на районе была та, где тренировали гиревому спорту. Туда и пошел, когда учился в техникуме, – вспоминает он. – Перед занятиями всегда проходила круговая тренировка (теперь это называют кроссфит), где шла работа над улучшением и развитием общей физической подготовки спортсмена-гиревика. Я до сих пор регулярно бегаю кроссы на дистанции 10 километров.

Константин Бакум уверен: спорт учит человека целеустремленности и командной работе. И, если уж человек успешно влился в спортивную команду, то не подведет и в рабочем коллективе.

Честная и бескомпромиссная борьба

Фото: Андрей Рядькин.

В наиболее зрелищном виде Летних спортивных игр – перетягивании каната – участвовали все девять команд, однако, оспорить лидерство хозяев площадки не смогли. По итогам общекомандного зачета серебряными призерами стали спортсмены из «ТомскНИПинефти», бронза у команды «Няагньнефтегаз».

Болельщики активно поддерживали спортсменов – в течение трех дней трибуны заполняли не только участники соревнований, но и их коллеги, а также члены семей.

Компания «Роснефть» поддерживает занятия спортом и стремление сотрудников к ведению здорового образа жизни – на месторождениях строятся спортивные залы, работники участвуют в соревнованиях регионального и федерального масштаба. Содействие развитию спорта в регионах присутствия – одно из основных направлений благотворительной деятельности компании.

Эстафету проведения игр у Тюмени примет Краснодар, а затем ещё шесть крупнейших городов России. Всего в XVIII летних спортивных играх в этом году примут участие почти 3 тысячи сотрудников компании.