Риелтор из Тюмени Людмила Бабушкина назвала плюсы и минусы для покупки дома за городом

Сегодня квартира стоит 100-130 тысяч рублей за квадратный метр. Фото: Татьяна Коркина

Эксперт по недвижимости Людмила Бабушкина объяснила на собственном опыте, почему тюменцы бегут из квартир в загородные дома. На протяжении нескольких лет в Тюмени наблюдался бум продаж загородной недвижимости, пишет «ФедералПресс».

Ведь на покупку загородного жилья предоставляется низкая ипотечная ставка: для многодетных – от 3,5%, на вторичном рынке можно получить кредит под 10,6% годовых. Сегодня квартира стоит 100-130 тысяч рублей за квадратный метр, а дом получается дешевле, плюс еще и земля. Купить дом в 90 «квадратов» по цене будет примерно одинаково с квартирой. Но во всех отношениях дом перевешивает. Он заменит и квартиру, и дачу, и гараж.

Вторая выгода, отмечает риелтор, это самостоятельное регулирование коммунальных услуг: от отопления до газа и горячей воды. Кроме того, в частном доме в несколько раз дешевле платежи по коммуналке: если за квартиру жители платят от 6800 рублей и выше, то в доме рассчитывается от 100 рублей за квадратный метр.

Однако, советует эксперт по продажам, дом следует выбирать не дальше 5-10 километров от Тюмени. Иначе далеко добираться. Сейчас идет отток «вчерашних» покупателей, у которых жилье в 15-20 км от города. Надо смотреть вокруг города, покупать не дальше Решетникова и Падерина, рекомендует риелтор.

Часто дома за городом покупают семейные пары, чтобы обустроить свое гнездышко. Плюс, это выгодно, для детей сразу есть комнаты, уточняет Людмила Бабушкина.

Как правило, заявляет эксперт, пожив немного в частном доме, люди понимают, что к чему. И если остаются жить за городом, то либо перестраивают жилье под себя, либо просто покупают новый дом по готовому проекту, подытожила риелтор.