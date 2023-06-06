Пьяный автомобилист спровоцировал массовую аварию из 4 машин на окружной в Тюмени

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Массовая авария произошла вчера на 6-м километре окружной дороги Тюмени. По данным ГИБДД, 47-летний водитель на автомобиле Mitsubishi въехал в металлическое ограждение, его отбросило на грузовик «МАН», а потом на ограждение. Осколки от машины отлетели на встречную полосу, повредив проезжающие автомобили. Пострадали еще две машины.

– Нетрезвый водитель Mitsubishi травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются, – заявили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области

Выяснилось, что виновник ДТП на момент аварии был пьян. За минувшие сутки инспекторы в регионе отстранили от участия в дорожном движении 20 пьяных водителей.