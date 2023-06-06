В Тюменской области за 2022 год родился 241 ребенок с врожденными аномалиями

В 2022 году частота врожденных аномалий снизилась на 5,88%. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области снизилось количество врожденных пороков развития плода. Часто ВПР приводят к общей заболеваемости, инвалидности и даже смерти малыша. Обычно они обусловлены влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды, заявляют специалисты Роспотребнадзора Тюменской области.

Так, в 2022 году частота врожденных аномалий снизилась на 5,88%. Анализируя данные о случаях врожденных аномалий за период с 2020 по 2022 годы большая доля ВПР среди новорожденных приходится на мальчиков (указано на рисунке).

Фото: Роспотребнадзор Тюменской области.

– В 2020 году зарегистрирован 1 случай рождения ребенка с неизвестным полом, в 2021 и 2022 годах таких случаев не зарегистрировано. Структура заболеваемости в 2022 году в сравнении с 2021-м изменилась: увеличилось количество случаев аномалий костно-мышечной системы, мочевыделительной системы, нервной системы, глаз, уха, лица и шеи, расщелины губы и неба. Уменьшилось количество врожденных аномалий сердечно-сосудистой системы, половых органов, – уточняют санврачи.

Кроме того, все чаще в Тюменской области стали рождаться дети с инвалидностями. Интенсивные показатели, согласно данным Роспотребнадзора, выросли по следующим болезням: нервной системы (с 13,3 до 17,6), психические расстройства (с 4,3 до 5,9), болезни костно-мышечной системы (с 1,1 до 1,3) и болезни системы кровообращения (с 0,2 до 0,3 на 10 тыс. детского населения).

Напомним, в Тюменской области шесть подростков заболели опасной венерической инфекцией.