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НовостиЗдоровье6 июня 2023 4:55

В Тюменской области шесть подростков заболели опасной венерической инфекцией

Одному из пациентов не было 14 лет
Серафима Краснова
Одному из пациентов не было 14 лет.

Одному из пациентов не было 14 лет.

Фото: Татьяна Коркина

Заболеваемость гонореей в 2022 года в Тюменской области снизилась всего на 1,5%. Болезнь была зарегистрирована чаще среди городских жителей – 96,1%. Об этом говорится в докладе Управления Роспотребнадзора Тюменской области. Гонореей болели и дети.

– Высокий уровень заболеваемости сохраняется в г. Тюмени, показатель составил 19,1 на 100 тысяч (в 2021 г. – 21,18). Зарегистрирован 1 случай гонореи среди детей до 14 лет. У городских подростков в возрасте от 15 до 17 лет было зарегистрировано 5 случаев гонококковой инфекции, показатель – 10,2 на 100 тысяч, – указано в документации.

Напомним, гонококковая инфекция (гонорея) – это инфекционное заболевание человека, вызываемое Neisseria gonorrhoeae, которое передается половым путем и характеризуется гнойным воспалением слизистой оболочки мочеполовых путей (гонорея), конъюнктивы глаз (бленнорея) или других органов. Также болезнью можно заразиться от матери во время родов или бытовым путем. У 90% пациентов детского возраста инфекция передается не половым путем, а вертикальным (или бытовым), отмечают санврачи.