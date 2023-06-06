В Тюменской области шесть подростков заболели опасной венерической инфекцией

Одному из пациентов не было 14 лет. Фото: Татьяна Коркина

Заболеваемость гонореей в 2022 года в Тюменской области снизилась всего на 1,5%. Болезнь была зарегистрирована чаще среди городских жителей – 96,1%. Об этом говорится в докладе Управления Роспотребнадзора Тюменской области. Гонореей болели и дети.

– Высокий уровень заболеваемости сохраняется в г. Тюмени, показатель составил 19,1 на 100 тысяч (в 2021 г. – 21,18). Зарегистрирован 1 случай гонореи среди детей до 14 лет. У городских подростков в возрасте от 15 до 17 лет было зарегистрировано 5 случаев гонококковой инфекции, показатель – 10,2 на 100 тысяч, – указано в документации.

Напомним, гонококковая инфекция (гонорея) – это инфекционное заболевание человека, вызываемое Neisseria gonorrhoeae, которое передается половым путем и характеризуется гнойным воспалением слизистой оболочки мочеполовых путей (гонорея), конъюнктивы глаз (бленнорея) или других органов. Также болезнью можно заразиться от матери во время родов или бытовым путем. У 90% пациентов детского возраста инфекция передается не половым путем, а вертикальным (или бытовым), отмечают санврачи.