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НовостиПроисшествия6 июня 2023 4:40

В Тюменской области пьяный мужчина, угрожая ножом, изнасиловал девушку

По решению суда Антон Т. останется в СИЗО до 29 июля 2023 года
Серафима Краснова
По решению суда Антон Т. останется в СИЗО до 29 июля 2023 года.

По решению суда Антон Т. останется в СИЗО до 29 июля 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области суд отравил под стражу ранее судимого Антона Т., который обвиняется в изнасиловании девушки. По версии следствия, мужчина 30 мая 2023 года, находясь в алкогольном опьянении и угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую.

Примечательно, что на судебном заседании тюменец свою вину полностью отрицал, даже отказался от дачи показаний, на сотрудничество со следствием не пошел. Меру пресечения определял Ярковский районный суд.

По решению суда Антон Т. останется в СИЗО до 29 июля 2023 года включительно, до окончания следственных действий.

К сожалению, подобные инциденты не в первый раз происходят в Тюменской области. Напомним, в одном из тату-салонов Тюмени несовершеннолетнюю девушку изнасиловал 32-летний мужчина. Несмотря на то что изнасилование произошло еще 5 декабря, о нем стало известно только в конце декабря 2022 года.