Почти 2 млн жителей УрФО проголосовали за объекты благоустройства в 2023 году

Фото: официальный сайт полпреда президента РФ по УрФО.

В 2023 году в голосовании за объекты благоустройства приняли участие почти 14 миллионов жителей России. Результаты Всероссийского голосования огласил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин на совещании, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

На Урале к выбору территорий для благоустройства присоединились почти 2 миллиона жителей. Особую активность проявили в ЯНАО, Свердловской и Челябинской областях.

– Количество участников Всероссийского голосования за объекты благоустройства, инициированного Президентом, с каждым годом растёт. Это говорит об эффективности проекта. Люди видят, как меняются их города. Видят, что их мнение действительно влияет на результат, – заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

В этом году жители регионов Урала могли проголосовать за 502 объекта в 141 муниципалитете. Реализация проектов, набравших наибольшее количество голосов, начнется в 2024 году.