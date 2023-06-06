Колледж ГПТУ-11 в Тобольске превратят в выставочный центр для творческой и активной молодежи

Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал.

Колледж ГПТУ-11 в Тобольске превратят в выставочный центр. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. Накануне мэр Тобольска вместе с активной молодежью обсудил концепцию «Выставочного центра» в здании бывшего ГПТУ-11 в шестом микрорайоне.

— В первую очередь хочу сказать спасибо всем тем, кто нашел время прийти на общественные обсуждения и принять участие в создании очередного объекта городской инфраструктуры. Моя принципиальная позиция - ничего не решать без участия граждан. Мы готовы кардинально менять наши планы, чего бы нам это не стоило, если есть какие-то противоречия с населением, — заявил Максим Афанасьев.

Напомним, здание ГПТУ-11 долго пустовало, власти хотели сохранить его и приспособить для молодежи. Проект поддержала компания «СИБУР» в рамках программы «Тобольск настоящий». Это будет концепция творческого и предпринимательского сообщества, с помещениями для разных активностей.