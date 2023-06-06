Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 6 июня 2023 года

Фото: Игорь Сабаталов.

В Тюменской области продолжают регистрироваться пожары. До 24 июня в регионе действует противопожарный режим из-за лесных и ландшафтных возгораний. Согласно последним данным, в регионе зафиксировано 10 лесных пожаров, в том числе семь локализованы. За прошедшие сутки окончательно ликвидировано 12 природных возгораний на площади почти 80 гектаров земли. Пожарная обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной.

Очаги пожаров зафиксированы в шести районах Тюменской области: Вагайском, Уватском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Тобольском и Тюменском. На территории Российской Федерации в 20 регионах действовало более 90 лесных пожаров на площади почти 12 гектаров земли, в том числе локализовано 40 пожаров, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе и в Тюменской области. На землях лесного фонда Тюменской области огнем пройдено 254 га. Отметим, что регион занимает третью строчку по количеству природных пожаров в стране, уступая Свердловской области и Ханты-Мансийскому автономному округу.

В рамках межрегионального маневрирования в Тюменской области привлечено 52 работника, в том числе 50 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», два сотрудника ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» (летчики-наблюдатели). В тушении огня задействовано 264 человека и 65 единиц спецтехники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Продолжается ежедневное авиационное и наземное патрулирование лесов.

Для снижения числа возгораний, в области ведется контроль за нарушителями противопожарного режима, в том числе с использованием беспилотников. Патрулирования проводятся ежедневно полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.

Отметим, вчера синоптики пообещали жителям аномально жаркую погоду до 7 июня 2023 года, что может привести к новым возгораниям. Средняя суточная температура воздуха в ближайшие дни будет выше климатической нормы на 10 градусов.

Напомним, тюменцам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор и сухую растительность, а также рыбачить с лодок.