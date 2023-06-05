Детям и подросткам напомнят о правилах электробезопасности

Фото: Анна Атясова.

Традиционные мероприятия по профилактике электротравматизма пройдут этим летом в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Уроки электробезопасности в образовательных учреждениях и летних лагерях проведут специалисты «Россети Тюмень». Также они распространят памятки с правилами поведения вблизи энергообъектов среди рыбаков и охотников, обновят и установят специальные знаки и таблички.

Одними из первых рейды по береговым линиям водоемов и местам отдыха провели няганские энергетики. Сотрудники уже побывали на реке Нягыньюган и передали около 300 информационных материалов с правилами электробезопасности в точки продаж товаров для охоты и рыбалки.

Отметим, что подобные мероприятия по профилактике электротравматизма проводятся энергетиками ежегодно. Ключевой результат – отсутствие несчастных случаев с участием детей и подростков на объектах энергокомпании. Всего с начала года было проведено порядка 130 лекций по электробезопасности для 7 тысяч жителей макрорегиона.