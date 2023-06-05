В Тюмени 10 июня из-за спортивного мероприятия изменится схема движения двух автобусов

В Тюмени пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по велосипедному спорту. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 10 июня на весь день изменится схема движения двух автобусов. На период проведения чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту в Комарово по улице Уездной маршруты №16 и №45 будут следовать в объезд перекрытого участка.

– 10 июня с 08.00 до 16.00 часов на период проведения чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту в ж.р. Комарово по улице Уездной на участке от ул. Престольной до ул. Губернской маршруты № 16 и № 45 будут следовать в объезд перекрытого участка, – заявили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отмечают, что посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках по маршруту объезда. Уточнить время прибытия транспорта жители смогут по номеру телефону информационно-справочной службы.