В Тюменской области на трассе Шадринск – Ялуторовск в ДТП пострадали двое взрослых и четыре ребенка

Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал. Фото: Татьяна Коркина

Шесть человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на 175-м километре трассы Шадринск – Ялуторовск. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. 5 июня на магистрали столкнулись автомобили Renault и Lada, ехавшие в попутном направлении.

– Шесть человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП на 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал. От удара машины разбросало по кюветам. Движение на региональной автодороге не затруднено, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии. На место приехал врио начальника отдела ГИБДД «Ялуторовский» Николай Паутов.