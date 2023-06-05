В Тюмени родителям рассказали о детских сайтах об экологии

Экологическая тема все прочнее входит в воспитание детей. Фото: Татьяна Коркина

5 июня во всем мире празднуют День охраны окружающей среды. Свой вклад в сохранение природных богатств может внести каждый человек, даже ребенок. Экологическая тема все прочнее входит в воспитание малышей - в семье, на развивающих занятиях, в детском саду и школе.

"Мы все чаще говорим о том, что решение экологических проблем возможно только сообща. И дети не должны оставаться в стороне, ведь именно в младшем возрасте, в игровой форме, мы можем привить любовь к природе, к бережному отношению к ресурсам и рачительному потреблению" - отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее".

Помочь родителям в экологическом просвещении детей могут книги, фильмы и различные интернет-ресурсы."Создавая будущее" подготовил для вас подборку полезных сайтов:

Приключения Чевостика https://chevostik.ru/ На интерактивном сайте с аудиоуроками, красивыми и детализированными иллюстрациями вы также сможете найти и образовательные игры.

Энциклопедия "Флора и фауна" http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm Здесь собрана информация по более чем 3900 видам растений и животных.

Онлайн-курс "Ecology. Technologe. Anime" https://www.lektorium.tv/anime На примере аниме на курсе рассматриваются мировые экологические проблемы.

Детский телекоммуникационный проект "Экологическое содружество" http://www.ecocoop.ru/ Здесь вы найдете информацию о конференциях, исследованиях, дистанционном обучении.

Экоуроки "Разделяй с нами" https://разделяйснами.рф/ Школьников и их родителей ждут увлекательные интерактивные уроки о том, как каждый может внести вклад в решение глобальной проблемы мусора.

Экологическая онлайн-игра "Зелёный мир" https://learningapps.org/watch?v=pqmvc1nvk20 В игровой форме можно изучить редких животных, растения мира, экопрофессии будущего и узнать больше об экологических организациях.

Экологическая викторина "Мусорознайка" https://onlinetestpad.com/ru/test/692923-ekologicheskaya-viktorina-musoroznajka Игра посвящена проблеме мусора. По окончании решения викторины можно получить сертификат участника.

Онлайн-текст "Экология начинается с семьи" https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoVUVoojRaoR_YnOUn6DFw7G_1xiL1xJk6SeE_6KUwSHBysQ/viewform Для совместного прохождения детей с родителями. По итогам теста каждого участника ждет подарок.

Изучайте, участвуйте и помогайте нашей природе быть чище и красивее!