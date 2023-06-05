Делегация от Тюменской области вернулась из Москвы, где принимала участие в мероприятие «Мы дети твои Россия!»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Делегация от Тюменской области вернулась из г. Москва, где с 30 мая по 2 июня принимала участие в праздновании Международного дня защиты детей, посетив культурно-массовое мероприятие «Мы дети твои Россия!», организованное Российским детским фондом, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также Департамента социального развития Тюменской области.

Все ребята с восторгом отзываются о своем пребывании в Москве. Для многих не только встреча с городом стала первым знакомством с ним, но и полет на самолете был впервые. Программа пребывания делегации была насыщена до предела. За дни, проведенные в Москве ребята успели посетить Красную площадь, Кремль, познакомиться с жемчужинами коллекции живописи, скульптуры Третьяковской галереи, окунуться в удивительный мир балета «Коппелия» в Большом театре, пообедать в одном из старейших ресторанов «Метрополь» и ресторане японской кухни «Тануки». Программа пребывания завершилась увлекательной прогулкой по Москве-реке. А какой праздник без подарков, по окончанию балетного спектакля в Большом театре все участники делегации получили подарки от Российского детского фонда, а это книги, журналы и много, много сладостей.

Ребята узнавали неизвестное для себя об истории России, с увлечением слушали экскурсоводов. И конечно новые знакомства с участниками делегаций из других регионов нашей страны. Дальнейшая дружба станет итогом этих незабываемых московских дней. Ребята поделились своими впечатлениями став участниками творческого конкурса, написав небольшие эссе.

Артем: «Мы побывали в Кремле, нам рассказали многое об истории России, там показали Царь-пушку. Она мне очень понравилась, ведь ее вес 1 тонна!».

Ирина: «Сбылась моя мечта, я прилетела в Москву! Мне было безумно интересно побывать в Третьяковской галерее, я занимаюсь в художественной школе. Я увидела подлинники таких популярных картин как «Аленушка», «Утро в сосновом лесу», «Девочка с персиками». Очень понравилось!».

Виталий: «Как обычно утром мы сели в автобус. Автобус увез нас в Большой театр, там было замечательное представление, а после него мы получили подарки, это мне очень понравилось».

Светлана: «Мы отправились в Большой театр, там был прекрасный балет, который мне очень понравился. После представления все получили подарки, в нем было много сладостей, книги, журналы». «Эта поездка воодушевила меня больше наслаждаться видами городов. Москва изумительный город!».

Даниэла: «В эти выходные я исполнила свои мечты: побывала в Большом театре, Третьяковской галерее. Верьте в себя и свои мечты, нет ничего невозможного. Самое главное это верить и трудиться».

Даниэла: «Экскурсия по Москве-реке мне очень понравилась. Я рада, что больше узнала об истории своей любимой родной страны. Кроме того, у меня появились новые друзья, новые воспоминания и эмоции».

Денис: «Приезжайте в Москву и побывайте, там, где побывал я!».

Все члены Тюменской делегации выражают огромную благодарность Российскому детскому фонду и всем организатором за предоставленную возможность принять участие в таком значимом культурно-массовом мероприятии «Мы дети твои, Россия!», организованном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Виталий: «Спасибо Российскому детскому фонду и всем организаторам, мне очень понравилось. Было бы классно увидеться снова!».

Светлана: «Спасибо Российскому детскому фонду, за такую возможность увидеть Москву».

#Фондкультурныхинициатив