Погода в Тюменской области 6 июня 2023 года совершит поворот на 180 градусов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В ближайшие сутки погода в Тюменской области повернется на 180 градусов: внезапно жара немного спадет до +24 градусов днем. Об этом сообщили в Гисметео. Согласно прогнозу погоды, после продолжительной жары до +38 градусов со 2 по 5 июня 2023 года внезапно температура воздуха в регионе опустится до +24 градусов в дневное время суток во вторник, 6 июня.

В этот день ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью на город и область опустится туман. Ветер сменит направление, с юго-восточного на северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура воздуха опустится до +14 градусов.

Погода в Тюменской области начнет стремительно ухудшаться. Так, за несколько дней столбики термометров опустятся к четвергу до отметки +16 градусов. Погода сложится примерно одинаковая по всей Тюменской области, с небольшой разницей на 2–3 градуса на юге и севере региона.