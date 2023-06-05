Житель Тюмени нырнул и сломал позвоночник на дачном карьере в разгар жары

На вызов приехала бригада скорой медицинской помощи. Фото: Татьяна Коркина

Врачи 4 июня оказали помощь 36-летнему мужчине, который нырнул головой в воду и получил увечья. На дачном карьере накануне днем с мостика головой вниз прыгнул тюменец, спустя секунды он всплыл спиной вверх. Позвать на помощь мужчина не мог, его лицо было погружено в воду – он едва не захлебнулся, а ног и рук не чувствовал. Очевидец происходящего бросился за ним в воду.

– Живой! Только губа разбита да ног не чувствует, а так говорит и руками шевелит, – объяснил спасатель диспетчеру скорой помощи о состоянии ныряльщика.

На вызов приехала бригада скорой медицинской помощи, врачи диагностировали у пациента перелом шейного отдела позвоночника. Мужчину госпитализировали в больницу. Медицинские специалисты призывают тюменцев быть предельно внимательными на отдыхе: не стоит нырять головой вниз в водоем, где неизвестно что находится.

Напомним, в Тюменской области семерым жителям понадобилась помощь медиков из-за солнечного удара.