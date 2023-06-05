В Тюменской области за год родился 241 ребенок с врожденными аномалиями

Самыми уязвимыми являются дети 6-12 месяцев жизни. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области произошел рост в 1,09 раза по заболеваемости анемиями детей первого года жизни. Одним из распространенных патологических состояний, характеризующимся уменьшением содержания гемоглобина в крови, является анемия. Возникновение анемии связано с интенсивным ростом детского организма, повышенным процессом образования, развития и созревания клеток крови у детей.

Самыми уязвимыми являются дети 6 – 12 месяцев жизни, что связано с истощением резервов железа, накопленных в период внутриутробного развития.

«По заболеваемости анемиями детей первого года жизни в Тюменской области в 2021 г. произошел рост в 1,09 раза в сравнении с 2020 г., за последние 3 года темп прироста составил +7,18%. Структура заболеваемости детей первого года жизни в 2021 г. (%). Заболеваемость анемиями детей первого года жизни в динамике. Анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями) и приоритетными заболеваниями в связи с вредным воздействием факторов среды обитания. Превышение среднего областного показателя зарегистрировано в 7 районах», – говорится в годовом отчете Роспотребнадзора Тюменской области.

Фото: Роспотребнадзор Тюменской области.

Фото: Роспотребнадзор Тюменской области.

К территориям риска отнесены районы с превышением среднеобластного уровня заболеваемости анемиями:

– Упоровский – превышение в 2,8 раза (258,8 на 1 000 соответствующего населения);

– Аромашевский – превышение в 2,7 раза (246,2 на 1000 соответствующего населения);

– Сорокинский район – превышение в 1,6 раза (148,6 на 1000 соответствующего населения);

– Омутинский район – превышение в 1,4 раза (123,4 на 1 000 соответствующего населения);

– Казанский, Юргинский районы и Тюмень.

Напомним, что в Тюменской области семерым жителям понадобилась помощь медиков из-за солнечного удара.