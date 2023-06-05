В Тюмени у мкр Лесной со дна безымянного водоема подняли тело 21-летнего парня

Со дна пруда подняли 21-летного парня Фото: Татьяна Коркина

Сегодня спасатели-водолазы Тюменского ПСО работали на безымянном водоеме в районе Ялуторовского тракта и микрорайона Лесной. Здесь со дна пруда подняли 21-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе ТОСЭР.

– Спасатели - водолазы Тобольского ПСО работают на реке Тавда в районе д. Плеханова Ярковского района. К сожалению, там утонул юноша, – уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ТОСЭР.

Специалисты просят жителей проявлять бдительность, а также ответственно относиться к личной и коллективной безопасности на акваториях. А именно, не отпускать детей на водоемы и не оставлять их без присмотра у воды, не купаться там, где этого делать нельзя и не пить алкоголь в жару.

Напомним, 29-летнего мужчину ищут водолазы в водоеме у деревни Плеханова. Парень выпал из лодки и не смог забраться обратно. За выходные на водоемах произошло несколько несчастных случаев: мальчик погиб в Ялуторовском районе, подросток утонул в Тобольске, 13-летняя девочка упала в воду и не смогла выбраться в селе Борки.