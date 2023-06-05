Отец и сын на электромопеде получили травмы в аварии с «Газелью» 4 июня

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени на улице Воронинские Горки, 99а произошла авария с участием электромопеда. Накануне вечером, 4 июня, водитель «Газели» не выбрал безопасный скоростной режим и врезался в электромопед.

– За рулем транспортного средства находился мужчина. С ним ехал его несовершеннолетний сын. Водитель перевозил пассажира с нарушением ПДД, в результате чего оба получили травмы, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Инспекторы ДПС напомнили, что электромопеды и скутеры мощностью свыше 250 Вт относятся к категории транспортных средств, для которых требуется наличие водительского удостоверения категории А или А1.