В День защиты детей на Цветном бульваре прошел яркий праздник с трансформерами и флешмобом

Фото: ДК «Поиск».

1 июня на Цветном бульваре состоялась яркая развлекательная программа для детей и их родителей. На главной сцене прошли выступления лучших творческих коллективов города. Ребята смогли увидеть фантастическое шоу трансформеров, ледяное крио-шоу, шоу мыльных пузырей и даже приняли участие во флешмобе по единовременному выдуванию мыльных пузырей.

Праздник не обошелся и без подарков: веселые ведущие проводили тематические конкурсы прямо со сцены между выступлениями артистов. Победители этих викторин и соревнований получили памятные призы от организаторов праздника – Дома культуры «Поиск».

Фото: ДК «Поиск».

Также для гостей программы работали интерактивные площадки. Каждый желающий мог сделать фото с огромными одуванчиками – символом лета – и получить яркий рисунок аквагримом. А для тех, кто любит активный отдых, работала «Территория непослушания». Там самые активные гости смогли поучаствовать в метании мягких игрушек, устроить бой подушками и настоящий беспорядок в игре «Серебряное шоу».

Завершился праздник массовым танцем, движения которого показали со сцены ведущие.