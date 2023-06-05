В Тюменской области 29-летний мужчина выпал из лодки и не смог забраться обратно

Трагедия произошла 4 июня. Фото: Виктория Гаврик

Несчастный случай произошел с мужчиной в Тюменской области во время пребывания на реке Тавда. В Ярковском районе водолазы ищут тюменца, который выпал из лодки и пропал. Информацию о трагедии корреспонденту «КП»-Тюмень» подтвердили в пресс-службе ТОСЭР.

Инцидент произошел 4 июня 2023 года в районе деревни Плеханово. К делу подключились водолазная группа и сотрудники полиции. Специалисты организуют поисковые мероприятия.

Напомним, в выходные произошло несколько трагедий на воде: мальчик погиб в Ялуторовском районе, подросток утонул в Тобольске, 13-летняя девочка упала в воду и не смогла выбраться в селе Борки.

Отметим, что в Тюменской области запрещено рыбачить на лодках. Жителям разрешили ловить рыбу только с берега. Также горожанам нельзя посещать природные водоемы после 20:00.