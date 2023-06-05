Зеленая компания

Автор фото: Андрей Сергиенко.

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды – приоритетные направления в политике ответственной компании. Именно поэтому «РН-Уватнефтегаз» постоянно наращивает масштабы природоохранных мероприятий и объемы «зеленых инвестиций». В преддверии Дня эколога специалисты предприятия рассказали, что значит для них сохранение окружающей среды – в личном и профессиональном плане.

«Не я выбрал профессию, а она меня»

Добыча нефти, как и многие другие виды деятельности человека, оказывает влияние на состояние окружающей среды, поэтому сохранение и восполнение природных ресурсов – часть корпоративной культуры компании.

Эко-волонтеры на озере Андреевском. Автор фото: Андрей Сергиенко.

Начальник управления по охране окружающей среды «РН-Уватнефтегаза» Ильгиз Зайниев подчеркивает, что компания реализует целый ряд программ и мероприятий по повышению экологичности производства.

В сфере ответственности управления, которое возглавляет Ильгиз Зайниев, находится организация всей природоохранной деятельности предприятия. Специалисты управления не только подготавливают требования к мероприятиям по охране окружающей среды, но и контролируют соблюдение в подразделениях и подрядных организациях действующего экологического законодательства. В их обязанности входят мониторинг состояния окружающей среды на производственных объектах, утилизация отходов, организация процессов по рекультивации земель, восстановление лесов, рыбовоспроизводство и многое другое.

Ильгиз Зайниев. Автор фото: Андрей Сергиенко.

Начальник управления по охране окружающей среды – потомственный нефтяник. Как его отец и старший брат, хотел стать продолжателем семейной династии. Начинал в должности оператора по добыче нефти и газа, работал на нефтяных месторождениях Башкирии и Якутии. Молодого перспективного сотрудника заметило руководство и предложило продолжить профессиональное развитие уже в природоохранной сфере.

– Так что не я выбрал профессию, а она меня, – шутит Ильгиз Зайниев.

Эколог – профессия разносторонняя

Компания формирует у сотрудников бережное отношение к природе. Она поддерживает проект «Зеленый офис» и создает условия, в которых работники приучаются минимизировать использование бумаги и пластика. В зданиях офиса установлены экобоксы для батареек, отработавших свой ресурс, пластиковых крышечек, офисной бумаги. Всё это ежегодно отправляется на вторичную переработку на специализированные заводы.

Юлия Лузарева. Автор фото: Андрей Сергиенко.

Однако сотрудники управления следуют «зеленым» правилам не только на работе, но и в жизни. К примеру, начальник отдела по экологическому планированию и нормированию Юлия Лузарева приучает родных к сортировке бытовых отходов.

Ольга Кадулина. Автор фото: Андрей Сергиенко.

– Поколение наших родителей еще в советское время занималось раздельным сбором отходов: собирали и сдавали макулатуру, стеклотару, металлолом. Хорошо, что это сейчас возрождается, – рассуждает сотрудник компании.

Юлия Лузарева вспоминает, что после окончания средней школы перед ней были открыты все двери. Хотелось быть полезной людям, обществу, поэтому выбирала она между педагогикой, медициной и экологией. Уже тогда она поняла, что экология – не только новое и перспективное, но еще и очень нужное направление деятельности, помогающее сохранить всё богатство биологических систем в мире.

Более 20 лет Юлия Владимировна работала на предприятиях топливно-энергетического комплекса на Севере, а год назад переехала в Тюмень и начала трудиться на Уватском проекте.

– Эколог – очень интересная и разносторонняя профессия, требующая высокой квалификации, большой эрудиции, глубоких знаний в гуманитарных и инженерных науках, – считает она.

К природе – бережно, с любовью

Нефтяники активно помогают природе в восполнении ее ресурсов. Компания реализует масштабные проекты по лесовосстановлению и воспроизводству водных биоресурсов. Так, в 2022-м году «РН-Уватнефтегаз» высадил более 500 тысяч саженцев сосны на территории Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также выпустил в реки Обь-Иртышского бассейна более 5 млн мальков ценных видов рыбы – нельмы, муксуна и пеляди.

Нефтяники помогают ученым в экологических исследованиях. Автор фото: Андрей Сергиенко.

Реализация этих важнейших проектов входит в число обязанностей главного специалиста отдела по экологическому планированию и нормированию компании Ольги Кадулиной. Она выбрала охрану природы после просмотра телепередачи.

– В десятом классе случайно увидела по телевизору сюжет, в котором показывали море, где в результате человеческой деятельности не осталось ни одной рыбы. Меня это настолько потрясло, что я отказалась от поступления в медакадемию (а я училась в «медицинском классе» школы) и подала документы в ТюмГУ. В этой профессии я уже более 15 лет, – рассказывает специалист.

Отмечая важность мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия, компания приступила к реализации грантовых проектов. Благодаря им ученые изучают состояние популяций редких и нуждающихся в охране видов птиц и животных, включенных в Красные книги Тюменской области и России.

Но если есть проекты, которые требуют участия профессионалов, то немало и таких, где достаточно неравнодушного отношения к природе и искреннего желания ей помочь. Не только экологи предприятия, но и сотрудники других направлений деятельности принимают самое активное участие в экологическом волонтерстве. Ежегодно они участвуют в федеральных и региональных акциях, таких как «Зеленая весна» и «Вода России». Так, за последние пять лет сотрудниками «Роснефти» в Тюменской области от бытового мусора были очищены более 100 га береговой территории крупных водных объектов Тюменской области – озёр Андреевское, Солёное, Круглое и Песьяное.

– Нельзя жить одним днем. Да, экология никогда не была и не будет экономически целесообразной. Однако для наших детей мы должны оставить планету красивой, чистой и комфортной для жизни, – считает Ильгиз Зайниев.