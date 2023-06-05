В центре Тюмени мужчина с собакой и ножом напал на пьяную компанию молодых людей

Следователи завели уголовное дело. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени мужчина с ножом и собакой напал на компанию молодых людей. В полицию поступило сообщение о том, что к ним доставлен тюменец 1987 года рождения с проникающим ножевым ранением. На место происшествия прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственная группа.

По версии МВД России Тюменской области, компания ребят, среди которых находился пострадавший, пили алкоголь у подъезда дома на улице Республики. Мимо проходил незнакомый мужчина, его возмутила эта картина, завязался конфликт. Потом подозреваемый ушел домой и через пару минут вернулся с собакой и ножом. Один из участников молодой группы получил ножевое ранение.

– По описанию очевидцев произошедшего полицейские ППСП задержали подозреваемого в подъезде одного из рядом стоящих домов. Мужчина 1988 года рождения признался в содеянном, – рассказали в пресс-службе УМВД России Тюменской области.

Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Тюменцу грозит до 10 лет лишения свободы.