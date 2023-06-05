В тюменском микрорайоне Антипино на улице Беловежской, 5 в одной из квартир обвалился потолок

Фото: соцсети.

В Тюмени в доме на улице Беловежской, 5 обвалился потолок в одной из квартир. Последствия обрушения потолка опубликовали жильцы в группе «Антипино» в социальной сети «ВКонтакте».

«В квартире обвалился потолок от застройщика, 5-й дом, 1-й подъезд», – пишут пользователи социальных сетей.

На фотографиях хорошо видно, что в квартире обвалилась штукатурка и часть потолочного покрытия. По словам тюменцев, травмы получили жильцы дома: женщина – сотрясение мозга, а ее ребенок – многочисленные ушибы и ссадины.

Комментарии от прокуратуры и Госжилинспекции Тюменской области ожидаются.