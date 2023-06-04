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НовостиОбщество4 июня 2023 15:30

Спецпредставителя по вопросам СВО в Тюменской области наградили орденом и медалью

Высоких наград Николай Савченко удостоен за выполнение особых задач на Донбассе
Марина Прохорова
Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Луганской Народной Республики «За заслуги» II степени. Об этом сообщили в информационно центре регионального правительства.

- Высоких наград Николай Савченко удостоен за выполнение особых задач на Донбассе в 2022 году, - отметили в инфоцентре.

На данный момент Николай Савченко координирует работу организаций и правительства Тюменской области по сбору помощи для участников СВО, также в его ведении находится обеспечение воинских подразделений региона дополнительным сложным техническим оборудованием и имуществом.