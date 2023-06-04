Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 5 июня 2023 года

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В Тюменской области продолжают бушевать пожары. За прошедшие сутки спасатели потушили 16 возгораний, но огонь никак не собирается утихомириваться и захватывает все новые территории.

Так, на утро 4 июня зафиксировано 9 действующих лесных пожаров в Нижнетавдинском, Вагайском, Уватском и Тюменском районах, 6 из них локализованы.

Также зафиксировано 2 действующих ландшафтных пожара в Ярковском и Нижнетавдинском районах.

К тушению огня привлечены 295 человек и 75 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По данным регионального МЧС, 5 июня в Тюменской области возникновение лесных пожаров прогнозируется в Тюменском, Вагайском, Тобольском и Уватском муниципальных районах. Выводы об этом сделаны исходя из ожидаемой погоды и предполагаемого класса пожарной опасности.

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в этом деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирования с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.

Напоминаем, что с 3 апреля 2023 года в округе действует особый противопожарный режим. С этого дня жителям запрещено посещать лес, сжигать сухую траву и разводить костры.