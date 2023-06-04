На трассе Тюмень - Омск произошло ДТП с двумя погибшими

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На 124-м километре автодороги Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП с участием двух «Тайот». Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, один из водителей нарушил ПДД.

- Водитель автомобиля «Тайота Крау», при выполнении разворота, не уступил дорогу водителю «Тайота Камри», в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Два человека погибли, один пострадал, - рассказал начальника отдела ГИБДД «Заводоуковский» Александра Крашакова.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Позже выяснилось, что в ДТП погибли 57-летний водитель и 47-летний пассажир - жители Заводоуковска. Травмы получил 62-летний водитель «Тойоты Камри» - житель Юргинского района Тюменской области.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.