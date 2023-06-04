В Тюменской области бушуют 11 природных пожаров Фото: Вера Зенина

За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидировали 16 природных пожаров. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

К сожалению, огонь не собирается утихомириваться и захватывает все новые территории.

Так, в Тюменской области на утро 4 июня зафиксировано 9 действующих лесных пожаров, 6 из них локализованы:

- Нижнетавдинский район;

- Вагайский район;

- Уватский район;

- Тюменский район.

Также зафиксировано 2 действующих ландшафтных пожара:

- Ярковский район;

- Нижнетавдинский район.

К тушению огня привлечены 295 человек и 75 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Кроме того, продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

Напоминаем, что на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.