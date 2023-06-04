В Тюменской области бушуют 11 природных пожаров
Фото: Вера Зенина
За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидировали 16 природных пожаров. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
К сожалению, огонь не собирается утихомириваться и захватывает все новые территории.
Так, в Тюменской области на утро 4 июня зафиксировано 9 действующих лесных пожаров, 6 из них локализованы:
- Нижнетавдинский район;
- Вагайский район;
- Уватский район;
- Тюменский район.
Также зафиксировано 2 действующих ландшафтных пожара:
- Ярковский район;
- Нижнетавдинский район.
К тушению огня привлечены 295 человек и 75 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Кроме того, продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.
Напоминаем, что на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.